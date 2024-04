VN – Fiorentina-Brugge, il dato sui tifosi viola. Dal Belgio in duemila”

La Curva Fiesole, la Fiorentina e tanti ex viola da giorni realizzano appelli per riempire il Franchi in quella che sarà la partita più importante della stagione, fino ad ora. Superata quota 20mila, da un giorno, l'obiettivo era avvicinarsi il più possibile ai venticinquemila tifosi viola. Secondo la nostra redazione, quel numero è stato raggiunto e ora in questi due giorni che precedono la partita la speranza è quella di raggiungere i trentamila tifosi viola. Dal Belgio invece risponderanno presenti in duemila. Insomma si prospetta una buona cornice di pubblico, ancora lontano però il sold-out.