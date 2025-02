VN – Esonero Palladino? Il tecnico, per adesso, non è a rischio

Raffaele Palladino non è in discussione, almeno per il momento

Filippo Caroli Redattore 23 febbraio 2025 (modifica il 23 febbraio 2025 | 18:23)

La domanda che tutta Firenze si sta facendo in questo momento: Raffaele Palladino sarà esonerato? Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il tecnico viola non sarebbe a rischio. Almeno per il momento. La sua squadra viene da tre sconfitte consecutive e la pressione nei confronti dell'allenatore non è poca.

"Fiducia della società? Sì, la sento. Io non devo pensare a questo ma solo a lavorare per tornare a vincere" così Raffaele Palladino ha commentato le voci sul suo futuro in conferenza stampa. Adesso però, serve una svolta e il primo che la deve dare è proprio l'allenatore viola.