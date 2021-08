VN – Dalle Mura, no al Cosenza. Domani contatto con la Cremonese per il prestito

Giorni importanti anche per la prossima esperienza di Dalle Mura

Il Cosenza avrebbe fatto volentieri la spesa a Firenze: preso Gori, occhi su Bianco e Dalle Mura. Ma se per il centrocampista le valutazioni sono in corso, il difensore ha declinato l'offerta dei Lupi. Domani, secondo quanto abbiamo appreso, il procuratore di Dalle Mura incontrerà la Cremonese per discutere del passaggio in prestito in Lombardia, per il quale la Fiorentina ha già dato il via libera.