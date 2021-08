VN – Su Bianco la Fiorentina vuole valutare bene. Scamacca rimane caldo

La situazione del giovane centrocampista interessa da vicino il Cosenza

La fiducia della Fiorentina in Alessandro Bianco è elevata: i viola, secondo quanto abbiamo raccolto, vogliono prendere una decisione ponderata e stanno temporeggiando nonostante l'interesse del Cosenza per il centrocampista. Intanto, mentre Commisso rassicura sulla permanenza di Vlahovic almeno un altro anno, la pista Scamacca rimane calda, in attesa degli ultimi botti del mercato.