VN – Comuzzo-Napoli: non c’è (ancora) fumata bianca. Nuovo incontro con agente

Il Napoli preme per Comuzzo, ma l'accordo con la Fiorentina ancora non c'è: non si è ancora in chiusura per il club azzurro

Nicolò Schira 30 gennaio 2025 (modifica il 30 gennaio 2025 | 12:05)

Pietro Comuzzo piace e si vede. Il Napoli di Antonio Conte ci avrebbe messo gli occhi da qualche settimana e vorrebbe strappare il talento classe 2005 alla Fiorentina di Raffaele Palladino. Il difensore friulano, che in autunno è stato convocato dalla Nazionale pur senza esordire, ha accumulato ben 24 presenze in tutte le competizioni, con quasi 2000 minuti all'attivo. È tra gli under 20 più presenti in campo nei top 5 campionati europei.