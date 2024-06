VN – Capitolo centravanti: Retegui in cima alla lista, varie opzioni per Nzola

E' Mateo Retegui, attaccante italo-argentino del Genoa, il nome in cima alla lista sul taccuino dei viola per andare a riempire la casella del centravanti, quel centravanti da affidare a Raffaele Palladino per cercare di aumentare il potenziale offensivo della nuova Fiorentina che sta nascendo. Dunque quello dell'attaccante del Grifone, resta, per il momento, il nome più appetibile in ottica gigliata. C'è chi può entrare, ma anche qui può uscire dall'attacco viola. E' il caso, ad esempio, di M'Bala Nzola: l'angolano ha diverse opzioni dove potersi rilanciare, in particolare due club turchi ed uno inglese. In Italia l'ex Spezia piace sempre al Cagliari ma anche al Genoa. Il Lecce, invece, non è interessato: lo stipendio di Nzola è fuori dai parametri dei salentini, che vogliono puntare anche il prossimo anno su Krstovic.