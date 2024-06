VN – Belotti, doppietta e arrivederci: torna alla Roma, ma poi?

Nonostante la doppietta segnata a Bergamo contro l'Atalanta nell'ultima gara del 2023/24, non cambia l'orizzonte di Andrea Belotti: l'attaccante, in prestito secco oneroso dalla Roma alla Fiorentina a partire da gennaio, farà ritorno nella Capitale, almeno formalmente, alla fine del mese, poi per lui sarà tempo di valutare il futuro con la società giallorossa.

Con la Fiorentina...

Sono quattro in totale le reti messe a segno dalla fine di gennaio in poi con la maglia viola: le due di Bergamo, quella in semifinale di andata di Conference League contro il Club Brugge, quella in campionato a febbraio nel 5-1 al Frosinone. Per il momento, per la Fiorentina, è un grazie e arrivederci: nulla vieta di negoziare un nuovo accordo nel corso dell'estate, ma ad oggi non ci sono segnali in tal senso.