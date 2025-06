VN – Barak, occasione con Stefano Pioli? Il tecnico lo apprezzava in passato

Antonin Barak rientrerà alla Fiorentina dopo che il Kasimpasa non ha esercitato il riscatto per 6 milioni di euro. Per il ceco è stata una stagione difficile complicata anche da un infortunio, ma si sta allenando per farsi trovare pronto ad un'eventuale chiamata di Stefano Pioli.

Barak verrà valutato dal tecnico che lo voleva già in passato al Milan e spera di riuscire a ritagliarsi una chance. Per lui ci potrebbe essere spazio come mezzala o trequartista in un possibile 3-5-2. Anche se la parabola degli ultimi anni non gioca a favore del ceco.