VN – Barak-Cagliari, lavori in corso: serve l’intesa sulla formula

Dopo Mina, il Cagliari prova a convincere la Fiorentina per Antonin Barak. Il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento, ma i due club non hanno trovato un accordo sulla formula. I Viola vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto, ma il Cagliari spinge per il diritto. Non è stata trovata un'intesa sulle cifre, per questo motivo, non è da escludere una cessione in prestito secco. Insomma, lavori in corso.