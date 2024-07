VN – Atalanta-Nico Gonzalez: ancora nessuna offerta, ma l’idea è concreta

Sì, all'Atalanta piace davvero Nico Gonzalez. L'argentino infatti sembra essere un obiettivo concreto della squadra di Gasperini. Come raccolto dalla nostra redazione, ancora non esiste un'offerta concreta da parte dei bergamaschi per il numero 10 viola ma l'idea di puntare su Nico Gonzalez sembra essere davvero concreta.