VN – Altra cessione in casa Fiorentina: Lorenzo Vigiani andrà alla Pro Vercelli

Nuova squadra per il giovane centrocampista della Fiorentina Primavera

In questa fase del mercato, la Fiorentina sta cercando sistemazione ai suoi giovani talenti. Tra questi c'è Lorenzo Vigiani, classe 2004, centrocampista centrale della Primavera di Galloppa.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giovane talento è pronto per vestire la maglia della Pro Vercelli in prestito per una stagione.