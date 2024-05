VN al museo del calcio del Pireo: Xavi, Messi e le storie del collezionista Notis

Dici Atene e pensi alla storia. Anzi, alla Storia, con la S maiuscola, dato che la Grecia è la culla della civiltà. E anche il calcio nella penisola ellenica ha qualcosa di mitico, un'odissea suddivisa in stagioni invece che canti con l'Olympiacos a fare da protagonista con i suoi 47 titoli nazionali. E dove viene cantato questo poema? La risposta è molto semplice: proprio come i capolavori di Omero, fino al 2020 molto veniva tramandato di generazione in generazione. Nessun luogo era mai stato pensato come reliquiario del calcio, greco e non solo, ad Atene e nelle zone limitrofe. Poi, ci ha pensato Notis Chalaris, giornalista 25enne che affianca la passione per il calcio a quella per il collezionismo, e che ha aperto il primo museo del pallone nella città portuale del Pireo, casa dei biancorossi avversari della Fiorentina nella finale di Conference League. Violanews è stata invitata al Chal's Football Museum, e ha intervistato Notis facendosi raccontare i segreti del suo gioiellino.