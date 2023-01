VN – Agostinelli-Reggina: è finita. E’ vicino a una squadra di Serie C

Agostinelli è in prestito alla Reggina dalla Fiorentina

E' finita l'avventura di Vittorio Agostinelli, centrocampista classe 2002, alla Reggina, club in cui si trova in prestito dalla Fiorentina. Come appreso, infatti, da Violanews.com, il Pescara aspetta il sì del giocatore nelle prossime ore. Il club viola ha dato l'ok al prestito alla società abruzzese.