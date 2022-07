VN – Agostinelli ha sciolto le riserve: ecco dove andrà la prossima stagione

Ci sono delle novità riguardo a Vittorio Alberto Agostinelli. L'esterno offensivo della Primavera Viola ha deciso il suo futuro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il classe 2002 si trasferirà in prestito alla Reggina dopo essere stato corteggiato anche da altri club delle serie cadetta come Ascoli e Cosenza. Il giovane viola spera così di potersi mettere in luce in un campionato importante come quello di B sognando poi di tornare alla Fiorentina per avere un ruolo da protagonista.