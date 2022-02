Violitudine, il podcast: Kurt Hamrin, semplicemente Uccellino

Stefano Cecchi nel podcast dedicato ai personaggi che hanno fatto grande la Fiorentina oggi ricorda Kurt Hamrin, a Firenze detto uccellino.

La puntata numero 16 di Violitudine, il racconto di Stefano Cecchi per Radio Bruno che il giovedì sera viene riproposto in podcast su Violanews ha come protagonista Kurt Hamrin il goleador più prolifico della storia della Fiorentina . Un racconto, quello di Cecchi, oggi più di sempre tutto da ascoltare.