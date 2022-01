Violitudine, il podcast: ‘Lode a te Dino Pagliari’

La decima puntata di Violitudine ha come protagonista un calciatore particolare come Dino Pagliari: non un campione, ma amato dai tifosi

Redazione VN

Dopo la pausa natalizia ecco la decima puntata di Violitudine, il racconto di Stefano Cecchi per Radio Bruno che il giovedì sera viene riproposto in podcast su Violanews. La puntata ha come protagonista un calciatore particolare come Dino Pagliari. Certamente non un campione, ma amato dai tifosi. Un racconto, quello di Cecchi, come sempre tutto da ascoltare.

Adesso i podcast di Violanews sono anche su Spotify, la celeberrima piattaforma musicale. Per ascoltare VIOLITUDINE entrate su Spotify e, cliccando su podcast, cercate Violitudine. In alternativa lo trovate direttamente a QUESTO LINK. Semplice e immediato.