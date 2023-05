VC Casciana a VN: “Centro Basilea chiuso ai tifosi viola”

"Abbiamo appreso da poco, grazie ad un nostro associato, che il Comune di Basilea ha disposto la chiusura del centro della città. Crediamo che sia una vera e propria ingiustizia, anche considerando il fatto che all'andata ai tifosi del Basilea fu concesso di visitare il centro, e tutti ricordiamo i cortei che hanno fatto e come si sono comportati. Credo siano stati applicati due pesi e due misure. Noi partiremo stanotte alle 5.30, all'arrivo era prevista una gita nel centro della città per poi andare ad assistere a Basilea-Fiorentina, ma a causa di queste limitazioni ci troviamo a dover cambiare programma. Andremo in albergo e poi direttamente allo stadio. Non credo sia giusto, a Firenze siamo stati più ospitali".