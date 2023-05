Via all’ultimo mese: Fiorentina col sogno-Coppe e l’importanza delle “seconde linee”

Un mese da vivere tutto d'un fiato. La Fiorentina di Vincenzo Italiano nella stagione che sta per concludersi ha regalato al popolo viola un sogno: tornare a vincere qualcosa d'importante. E lo sta facendo tenendo vive le proprie speranze ed i propri obiettivi su tutte e tre le competizioni. Certo, per quanto riguarda il campionato il discorso è diverso, va visto più in prospettiva che sull'immediato presente ed è legato anche a vicende extra campo. L'ottavo posto (definito da Joe Barone come un traguardo da raggiungere), infatti, potrebbe valere qualcosa in chiave europea solo in caso di esclusione della Juventus dalle coppe. Ma torniamo all'oggi, che per la Fiorentina significa Napoli ma soprattutto Basilea. Ormai i viola dallo scorso Ferragosto sono abituati al dover giocare ogni tre/quattro giorni, una routine sicuramente asfissiante ma molto stimolante. E che la truppa gigliata ha dovuto e voluto affrontare per poter crescere sotto tutti i punti di vista ed in tutte le sue componenti: società, staff tecnico, giocatori. Un ritmo che i viola hanno potuto comunque sopportare, non senza difficoltà - ci mancherebbe - e con alcuni punti persi per strada in campionato, grazie ad una rosa ampia e che vede due elementi per ruolo. Ecco che allora anche e soprattutto in questo rush finale Italiano, come ricorda sempre, avrà bisogno di tutti per gestire al meglio forze e carichi di lavoro.