Verso il mercato: ok il centrocampista, ok l’esterno… Ma per salutare la crisi servono i gol

Firenze ha paura, le ultime settimane della scorsa stagione erano state troppo brutte per essere vere ed adesso quello stesso identico timore di essere risucchiati nella lotta salvezza sta attanagliando il tifo gigliato. Ecco perché a gennaio la finestra di mercato dovrà dare risposte importanti, Montella o non Montella, come ha lasciato intendere lo stesso Rocco Commisso. Si parla molto del centrocampista (come non potrebbe esserlo, del resto), così come è rispuntato il bisogno di un esterno d’attacco di qualità – specie se il 4-3-3 dovesse tornare davvero di moda -, ma da inizio campionato quello che è mancato pesantemente alla Fiorentina è il gol degli attaccanti.

C’è ancora tempo per correggere un vizio di forma che i viola si portano dietro dall’estate: il problema-centravanti. Non si tratta di una bocciatura per Dusan Vlahovic, che invece ha bisogno di fiducia e di tempo per crescere, avendo tutti i mezzi tecnici per poter diventare un giocatore vero, ma adesso deve scrollarsi la montagna di responsabilità che si è ritrovato sulle spalle così come alla Fiorentina serve altro in quel ruolo per il presente. Pedro e Boateng, dal canto loro, per motivi diversi e noti non stanno fornendo quelle garanzie di cui una squadra in difficoltà necessita per uscire il prima possibile da una crisi che preoccupa. Ecco che allora la priorità a gennaio dovrà essere proprio quella riguardante l’attacco. Non sarà facile, ma l’occasione giusta può e deve esserci. Un profilo esperto, capace di far salire la squadra e tenere il pallone quando serve, ma anche e soprattutto di farsi trovare pronto in area di rigore, tutte caratteristiche che in questo momento mancano come il pane alla formazione gigliata.

Se in questi giorni sono molti a rimpiangere Giovanni Simeone, che resta comunque l’ultimo della storia viola recente ad essere andato in doppia cifra in Serie A ma che comunque di gol col Cagliari non è che ne stia facendo a grappoli, qualcosa vorrà pur dire. L’anno scorso, di questi tempi, il Cholito era il giocatore più criticato: il calcio è strano…