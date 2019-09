La strana estate di Venuti, da esubero a jolly. Ci siamo per il rinnovo: cifre e durata

Tutto confermato: Lorenzo Venuti è ad un passo dalla firma che lo legherà alla Fiorentina fino al 2023. Restano da definire gli ultimi dettagli prima del nero su bianco, ma il classe ’95 – secondo quanto raccolto da Violanews.com – ha già dato il suo assenso di massima alla proposta di rinnovo della società viola che lo porterà a guadagnare una cifra vicina ai 500.000 euro a stagione, 300.000 in più rispetto allo stipendio attuale. Un’idea nata dopo la scelta di Montella di toglierlo dal mercato (era ad un passo dal ritorno al Lecce) per puntarci come jolly difensivo. Poi la trattativa iniziata a fine agosto, che presto sfocerà nel lieto fine. L’avventura di Venuti alla Fiorentina continua. E INTANTO COMMISSO INCARICA PRADE’ DI RINNOVARE IL CONTRATTO DI CHIESA