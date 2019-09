Venuti, c’è accordo ad un passo ma manca la firma. Il nuovo stipendio…

No, Lorenzo Venuti non ha ancora apposto la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2023, ma le parti sono molto vicine. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, il terzino destro viola firmerà a breve il rinnovo che lo porterà a guadagnare una cifra di poco superiore ai 300.000 euro annui percepito fino ad ora. Cifre leggermente più basse, quindi, rispetto a quelle che vi avevamo riportato la scorsa settimana (LEGGI). Per il nero su bianco è solo questione di tempo…