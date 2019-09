Valcareggi a VN: “Abbassiamo i toni su Montella, non si può bocciare”. Su Chiesa…

Presente allo stadio Franchi, dove alle 20:00 inizierà l’amichevole tra Fiorentina e Perugia, il procuratore Furio Valcareggi ha commentato i temi più caldi di casa gigliata ai microfoni di Violanews.com.

Sul momento di Chiesa.

“La prestazione non è stata esaltante, Chiesa ci ha abituati a giocare bene. Qualche motivazione importante ce l’ha, non vorrei che avesse ancora dei rimorsi per l’estate turbolenta. Sono sicuro che nella prossima gara dell’Italia giocherà meglio, è un giocatore di valore assoluto capace di superare il momento di appannamento. Contro la Juventus avrà mille motivazioni”.

Sul mercato viola.

“Il mercato della Fiorentina vale 9 per la permanenza di Chiesa, i nuovi sono da vedere, serve tempo”.

Su Montella.

“Vanno abbassati i toni su di lui. A Napoli abbiamo giocato benissimo perdendo per un furto degli arbitri, mentre col Genoa abbiamo floppato. Montella però deve ancora avere l’organico completo a disposizione e un certo numero di partite. Bocciamolo dopo aver dato gli esami, non prima. Paga anche il finale della scorsa stagione, ma in realtà Montella era stato preso per questa annata. Poteva fare meglio ma valutiamolo ora. Il nostro obiettivo è fare 60-64 punti”.

Sui giovani viola.

“Castrovilli lo conosco benissimo e non ho dubbi: la maglia da titolare è sua. Sottil è molto bravo, ma va gestito. Vlahovic è fortissimo, se la gioca con Pedro. Ranieri era quello che aveva meno credito ma si è rivelato il più bravo. Montiel è piccolino ma molto bravo”.

