Bucchioni: “Chiesa è IL problema. Sento parlare di lui con troppa sufficienza…”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “Ho dato 6,5 al mercato della Fiorentina. Non è stato un mercato perfetto, manca un centrocampista perché Badelj e Pulgar sono troppo simili. I limiti di questa squadra sono emersi contro il Genoa, una squadra che ha ricostruito esattamente come i viola. Andreazzoli ha dato una lezione di calcio a Montella.

Il tecnico viola deve ragionare su queste cose, ormai la squadra è definita e lui deve entrare nella testa dei giocatori per spiegare la sua idea di gioco. Contro la Juventus spero di vedere una reazione almeno da un punto di vista caratteriale e non l’indolenza vista già altre volte nelle squadre di Montella. L’allenatore deve metterci qualcosa, serve guizzo, un’intuizione da parte sua. Sono sicuro che riuscirà a farlo, perché è un ragazzo intelligente. Diamogli tempo, ma non eccessivamente. Vorrei ritrovare la stessa magia del 2012.

Chiesa? Era una situazione calcistica da capire, noto un po’ di sufficienza nelle parole di chi gestisce la Fiorentina. Serve attenzione, è un caso aperto ma il ragazzo va recuperato adesso. La situazione di Chiesa, in questo momento, è IL problema. Gli è stato bloccato un sogno, mi sembra normale che ci sia un po’ di frustrazione”. RESTYLING DEL FRANCHI, E POI? DIRITTO DI SUPERFICIE PER DIVENTARE PROPRIETARI (A TEMPO) DELLO STADIO