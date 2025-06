ViP, Lucchesi cambia agente. Sarà lo stesso di Palladino

Tempo di cambiamenti per Lorenzo Lucchesi, giovane ViP di rientro dall'esperienza in cadetteria con la Reggiana. In attesa di capire cosa gli riserverà il futuro e se potrà far parte della rosa viola, intanto, ha optato per un cambio di procuratore. Lucchesi non sarà più seguito dall'agenzia di Vigorelli ed entra a far parte dei calciatori seguiti da Giuseppe Riso, che cura gli interessi di Riccardo Sottil e Raffaele Palladino. Ad annunciarlo è stato lo stesso difensore attraverso i suoi canali social.