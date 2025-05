Nzola prepara il rientro in Italia: intanto lo farà come spettatore del “suo” Spezia

Il centravanti di proprietà della Fiorentina ed in prestito al Lens M'Bala Nzola con ogni probabilità a fine stagione rientrerà alla Fiorentina. Ma prima indosserà le vesti del tifoso. Questo perché l'attaccante angolano vuole assistere a tutti i costi ai playoff promozione di Serie B, in cui la sua ex squadra, lo Spezia guidata dal tecnico Luca D'Angelo, rappresenta la favorita principale. Come scrive La Nazione, infatti, Nzola starebbe già programmando il viaggio in modo da poter essere presente sugli spalti del Picco a tifare per la compagine ligure.