Favasuli, parla l’agente: “La Fiorentina lo tiene d’occhio, ma priorità al Bari”

Lui è al secondo campionato professionistico vero, l’anno scorso per di più si è fatto male. Qui sta trovando continuità, se l’è ricavata facendosi trovare pronto. Per il suo ruolo e per le caratteristiche, per emergere gli mancherebbero quei tre o quattro gol a campionato che magari arriveranno. Favasuli in Primavera li aveva e può ripetersi anche fra i grandi. La scelta di Bari? Durante l’estate c’erano diverse squadre su di lui, poi ha scelto Bari ed è stata una decisione personale. Ha inciso tanto aver giocato qui ai playout davanti a quel pubblico, poi questa è una città importante, lui ha la testa per poter essere un giocatore di livello. La Fiorentina? La società viola lo tiene sempre sott’occhio. Il Bari ha un diritto di riscatto, come potete immaginare le richieste arrivano anche da altri club in B. Il Bari però è la scelta prioritaria, non avrebbe difficoltà ad accettare la permanenza