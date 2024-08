Distefano decisivo come un anno fa. Gol da subentrato, che ferma la Sampdoria

Filippo Distefano all'esordio con la maglia del Frosinone non si è fatto attendere e 20' dopo essere entrato ha segnato il gol del definitivo 2-2 contro la Sampdoria. Curioso il fatto che ciò era accaduto anche al suo esordio con la Ternana la scorsa stagione. Infatti Distefano era andato in gol anche nella prima giornata del campionato scorso, sempre contro la Sampdoria e sempre da subentrato. Il giocatore di proprietà della Fiorentina e in prestito alla squadra ciociara ha segnato con un bel colpo di testa e nel post partita ha parlato in sala stampa: