Una vittoria dai ‘piedi invertiti’

Come è nata la bella prestazione della Fiorentina contro il Cagliari? Anche con una convinzione di Italiano per il gioco d'attacco.

E' sempre molto difficile variare le convinzioni che noi tutti abbiamo in testa. E così Vincenzo Italiano propone da sempre nel suo gioco offensivo gli esterni con i 'piedi invertiti'. Chi non è avvezzo al linguaggio calcistico penserà di chissà quale diavoleria stiamo scrivendo e invece è solamente un modo per far giocare un giocatore mancino a destra e viceversa. Non era facile cambiare il modo di giocare di Nico Gonzalez di piede mancino e da sempre esterno di sinistra e invece per la gara del riscatto viola, il tecnico viola ha osato forzare la mano e ha avuto ragione. Saponara un destro a sinistra è stato il migliore in campo mentre Nico dopo un inizio incerto ha finito la gara in crescendo segnando un gol e andando vicino altre due volte.