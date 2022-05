Una Fiorentina abbonata alle “imprese”: anche quelle… al contrario

La cavalcata sorprendente e poi il sopperire all'addio di Vlahovic, fino all'ultimo inspiegabile crollo: una stagione piena di sorprese

Passateci la provocazione: "comunque vada, sarà un'impresa" . Già, perchè in estate pensare di arrivare in Europa con una squadra reduce da una salvezza sofferta e ritoccata da pochi acquisti e qualche reintegro, sembrava una missione straordinaria. E invece la stagione ha detto questo. Impresa con la "i" maiuscola era pensare che la Fiorentina , privata a gennaio della sua stella nonchè bomber, sostituito alla pari da un attaccante del campionato svizzero, potesse rimanere a quei livelli. E invece la storia ha detto questo, nonostante il drastico calo dei gol segnati.

Purtroppo però, quando ormai il grosso del lavoro sembrava fatto, la Fiorentina ha rimesso tutto in discussione. Sarebbero bastati 6 punti nelle ultime 5 giornate contro Salernitana, Udinese, Milan, Roma e Sampdoria: facile, sulla carta. E invece i viola hanno fatto un'impresa... al contrario, perdendo clamorosamente le due gare più abbordabili, cosa che in verità era già capitato più volte durante il campionato. Sconfitte sorprendenti e poi successi contro pronostico, come quello con la Roma. Adesso resta solo la Juve e la necessità di un'ultima "impresa" per non compromettere una grande stagione.