Un nuovo Milenkovic o un nuovo Quarta? Kiwior-Theate, corsa a due

Nell'altra idea di difensore centrale perfetto per Italiano c'è Arthur Theate. Un po' il Quarta della situazione, che vedendolo giocare ti chiedi se lasciarlo "incastonato" in difesa non sia uno spreco. Il belga, ex conoscenza del nostro campionato, ha il vizio del gol. Sono 7 quelli segnati in due stagioni tra Bologna e Rennes. Inoltre, ha una duttilità che rende il suo schieramento in campo possibile dal centro della difesa alla fascia. Il problema principale è la situazione contrattuale con il Rennes. L'ex Bologna ha rinnovato recentemente fino al 2027 e immaginare un addio a gennaio è davvero complicato. La Fiorentina ha tentato l'approccio già nella scorsa sessione di mercato, vedremo se ci proverà anche a gennaio. Offerta? I 20 milioni sembrano difficili da trattare, con una cifra che rischia di salire. Su di lui ci sarebbe anche la Roma di Mourinho, ma quella cifra è inarrivabile anche per il club della Capitale. Chiedere a Milankovic...