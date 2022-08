Un arbitro esperto seppur giovane: Sacchi fa giocare, ma occhio alle proteste

Per la prima di campionato tra Fiorentina e Cremonese il designatore Rocchi ha designato il 37enne di Macerata Sacchi. Juan Luca Sacchi nella precedente stagione si è contraddistinto per rendimento molto positivo dirigendo ben 11 gare in serie A. Nelle gare dirette nella passata stagione spiccano le due sfide con la Fiorentina protagonista: una è stata il derby tra Empoli e Fiorentina dove la viola è uscita sconfitta ma senza alcuna decisione sbagliata del direttore di gara. Nel ritorno invece Sacchi ha diretto i ragazzi di Italiano con il Bologna, ma in quel caso hanno prevalso i gigliati. Dunque un arbitro esperto, anche se giovane, come è emerso nell'affannosa gestione dei rapporti con i giocatori in Juventus-Bologna (1-1, espulsioni di Medel e Soumaoro in rapida successione). Valutando tutto, è un arbitro che predilige far giocare, dialogare con i calciatori, ma che non accetta le proteste plateali.