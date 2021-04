Un anno fa ci ha lasciato Rialti. Ecco come spronava Commisso

Un anno fa ci ha lasciato Alessandro Rialti che voi tutti avete avuto modo di conoscere per essere stato la colonna fiorentina del Corriere dello Sport-Stadio, opinionista fisso a Radio Bruno ed anche nostro editorialista con il suo “Purple rain“. Giornalista innamorato del proprio lavoro, ma anche della Fiorentina non perdeva l’occasione per spronare la dirigenza di turno a migliorare l’organico viola. Una malattia improvvisa ce l’ha portato via, ma noi vogliamo ricordarlo riproponendovi uno degli ultimi articoli che aveva scritto proprio per Violanews nella citata rubrica. Eccolo qui spronare Rocco Commisso a fare un passo in avanti.

Ciao Sandro