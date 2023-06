Tutti i… vicari di Vicario: non ci sono mai stati tanti portieri sul mercato

La Fiorentina è alla ricerca di un portiere a cui affidare i guantoni e la maglia (non la numero 1, quella è di Terracciano) da titolare per la stagione 2023-24. Fallito l'esperimento Gollini, adesso la società viola non può sbagliare, anche a costo di svenarsi per quello che, per il Corriere dello Sport ma non solo, è il preferito di Italiano: Guglielmo Vicario, strabiliante con l'Empoli e pronto per una sfida in una piazza con ambizioni decisamente maggiori. L'Inter lo ha opzionato in caso di partenza di Onana, ma per il momento sul camerunense è tutto fermo, Inzaghi si sta mettendo di traverso e allora la Fiorentina potrebbe inserirsi per Vicario. Costo? 20 milioni e ci perdo, tuona il presidente azzurro Corsi. Ecco allora che Commisso si irrigidisce: 20 milioni per un solo giocatore li ha spesi solo per Amrabat, e di più solo per Gonzalez. Un investimento del genere implicherebbe un mercato fantasioso negli altri reparti, che comunque presentano criticità da risolvere. E allora si può anche guardare oltre Vicario, trovando una varietà di portieri difficilmente reperibile negli anni passati.