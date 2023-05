Tranquilla Fiorentina, Sabiri non è questo: talento e pazzia per il futuro viola

Un fantasma. Un ombra. Chiamatelo come volete, ma la stagione di Sabiri alla Sampdoria è davvero qualcosa di difficile da commentare. Non che la stagione dei blucerchiati sia qualcosa di descrivibile, ma il marocchino vive su delle vere e proprie montagne russe. Prima infortuni, poi le liti con Stankovic, per passare dai messaggi provenienti dal Marocco verso chi lo critica. Per ultimo, la polemica scoppiata con i suoi tifosi dopo aver regalato una pettorina ad un piccolo tifoso viola. Insomma, non una stagione tranquilla per l'ex Ascoli. In tutto ciò c'è anche la Fiorentina. A gennaio Pradè ha anticipato la concorrenza è si è accaparrato il talento del Marocco. Viene spontaneo quindi chiedersi, è davvero questo giocatore qui? O il Sabiri di quest'anno è solo una maschera che nasconde talento e qualità? Possiamo sbilanciarsi e dormire sogni tranquilli. Sabiri, a Firenze, può rinascere, ma attenzione al carattere perchè guai a sfidare la città.

Talento e pazzia

In questa stagione, il marocchino ha giocato 20 volte, segnando tre gol e un assist. Ha saltato 9 gare in campionato per problemi fisici e comportamentali. Pensare che sono le stesse saltate da Nico Gonzalez, senza contare le coppe, e che hanno fatto scaturire l'ira dei tifosi viola soprattutto dopo il caso Mondiale. Nella scorsa stagione, i gol sono stati 6 con due assist. Da considerare che il suo arrivo in Serie A risale a gennaio dello scorso anno. Con il Marocco è tutta un'altra storia. Giocatore chiave, dimostrazione di forza continua e carattere. Un po' come il vecchio Amrabat. Spaesato con la Fiorentina, leader nella sua nazionale. Adesso Sabiri si dovrà preparare alla sfida di Firenze, ma prima di pensare al fisico, è giusto porre l'attenzione sull'aspetto mentale. Il giocatore dovrà capire che atteggiamenti come quelli visti a Genova alla Fiorentina non saranno accettati. Allo stesso tempo, si dovrà dimostrare di essere subito al centro del gruppo. Soltanto così potrà essere sfruttato al meglio. Per quanto riguarda il modulo, dando per scontata la permanenza di Italiano, Sabiri potrà adeguarsi alla perfezione alle idee di gioco del mister viola. 4-3-3 o 4-2-3-1? Poco importa, Sabiri può svariare per ogni parte del centrocampo. Da mezzala a trequartista, ma Italiano non avrà nessun problema a farlo giocare esterno. In questo modo, il marocchino potrà regalare qualità, ma anche un po' di pazzia alla Fiorentina. Ovviamente, senza esagerare.