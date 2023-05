Tra mugugni, Castrogol e BrePalo. Italiano deve scegliere le sue carte giovedì

Fiorentina-Udinese non doveva essere una partita indimenticabile. E non lo è stato, però il successo viola ha tirato fuori dal match diverse cose in ottica di giovedì. Innanzitutto Italiano voleva delle risposte da alcuni giocatori in vista della Svizzera. E le ha avute. In primis Castrovilli, il 10 oggi è stato il migliore, per la qualità che ci ha messo, per l'inserimento tagliente sul gol, e per l'energia. Tutte cose che giovedì farebbero comodo, in una partita che il Basilea vorrà rendere sporca. Il barese sembra in forma, al contrario di Mandragora, e Italiano potrebbe (e forse dovrebbe) inserirlo.