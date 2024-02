Tra lampi, schianti e botti… spunta Belotti

Ma i molti detrattori di Italiano se la saranno fatta una domanda, nelle loro menti, di come abbia fatto il Mister a tenerci lassù in classifica senza l'aiuto di un centravanti da serie A? Vedere giocare Belotti in Fiorentina- Frosinone è stato come rivedere la luce dopo il tunnel del San Bernardino in Svizzera (14 noiosissimi Km. conditi da autovelox tarati a 90 km/h). Sicuramente il Gallo non sarà Batistuta ma ha un curriculum vitae da bomber vero, è sano, particolare da non sottovalutare ed è un centravanti ideale per quelle squadre blasonate, ma non da scudetto, in cerca di un leader in campo. La sua carriera è tinta di granata, dove ha fatto gol a grappoli, nella Roma ha trovato grandi difficoltà perché non prima donna e non prima scelta. A metà del primo tempo, durante una pausa per infortunio, l'ho notato vicino al direttore di gara con la sua mano appoggiata sulla spalla di Feliciani, atteggiamento conquistato con la fascia di capitano del Toro e con le numerose presenze nel massimo campionato.