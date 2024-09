Difesa e scelte, non ci siamo. Ripartire dalle (poche) note liete

Fiorentina, da cosa ripartire

Qualche nota lieta c'è ed è a queste che bisogna aggrapparsi. La prima è il carattere: rimontare il doppio svantaggio con il Monza, come già era accaduto con la Puskas Akademia al Franchi, qualcosa significa. Così come la resistenza in 9 contro 11 in terra ungherese. La seconda risponde al nome di Moise Kean: ha iniziato benissimo la stagione e non solo per i gol (3), ma anche per atteggiamento. Lotta, si sbatte, cerca di procurarsi palloni anche quando i compagni non lo assistono. La terza sono i primi segnali degli ultimi arrivati: Gosens che segna subito, gli sprazzi di Adli e Cataldi. Aspettando Gudmundsson. Il mercato, seppur con i suoi difetti, ha portato qualcosa di interessante. Che Palladino deve saper sfruttare a pieno.