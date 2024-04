Tra Argentina e infortuni: i dubbi su Nico Gonzalez. Zaniolo al suo posto?

"Ti preoccupi troppo di ciò che era e ciò che sarà". Questa potrebbe essere una critica comune nei confronti di certi discorsi riguardanti la Fiorentina . La stagione è nel pieno svolgimento e tra campionato e coppe, la squadra di Vincenzo Italiano si gioca gran parte delle sue chance. Tuttavia, è inevitabile che i pensieri sul futuro della squadra viola trovino spazio, specialmente dopo una sconfitta come quella subita contro il Milan al Franchi . È stata un'altra partita in cui la Fiorentina ha dimostrato di avere la volontà ma non la capacità di vincere la gara. Una delle tante partite che Italiano ha dovuto affrontare con un Nico Gonzalez stanco dopo l'ennesimo viaggio in Argentina. È proprio da qui che sorgono i primi dubbi su un giocatore che, essendo il numero 10 viola, rappresenta il profilo più forte della squadra viola. Nico Gonzalez, vale davvero la pena?

Nessuno mette in discussione le qualità dell'argentino. L'ala di Italiano rappresenta un mix di forza e tecnica eccezionale, con un talento da vero bomber. Tuttavia, alla luce dei 27 milioni spesi tre anni fa per il suo acquisto, che rappresenta la spesa più alta nella storia del club, il suo rendimento può essere messo in discussione, soprattutto considerando il costante rischio di infortuni che ha influenzato la sua esperienza a Firenze. Nel suo primo anno, Nico Gonzalez ha saltato solo tre partite per infortunio, realizzando 8 gol e fornendo 9 assist in 39 presenze tra campionato e Coppa Italia, registrando così la sua migliore stagione dal punto di vista fisico. Tuttavia, l'anno scorso, le assenze continue dovute agli impegni con la sua nazionale hanno sollevato polemiche, e ha saltato 13 partite tra campionato e Conference League, partendo dal primo minuto soltanto 13 volte su 38 in Serie A, un numero insufficiente per un giocatore considerato decisivo e fondamentale. Nonostante ciò, ha concluso la stagione con 14 gol e 5 assist in 42 presenze, dimostrando un netto miglioramento rispetto all'anno precedente con "soltanto" 7 partite saltate per infortunio in questa stagione. Tuttavia, i continui viaggi in Argentina continuano a complicare i piani tattici di Vincenzo Italiano, come evidenziato dalla recente partita contro il Milan, che ha messo in luce la difficoltà di Nico Gonzalez nel gestire gli impegni di una squadra impegnata su più fronti. Pertanto, è legittimo chiedersi se convenga o meno investire su di lui.