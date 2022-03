Torreira, Piatek e Odriozola. Chi merita la conferma? Tutti i pro e contro

Tre calciatori, tre situazioni diverse che dovranno essere valutate attentamente dalla dirigenza della Fiorentina. Torreira, Piatek e Odriozola sono i giocatori che sono attualmente parcheggiati in prestito a Firenze. Per il polacco e l'uruguagio la formula è la medesima: prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni da corrispondere rispettivamente a Hertha Berlino e Arsenal. Il basco, invece, è in prestito secco e a giugno tornerà al Real Madrid, anche se la Fiorentina sta cercando di capire se ci sono margini per trattenerlo. Tutti e tre hanno sorpreso positivamente la piazza in questa stagione, ma chi di loro merita di far parte della Fiorentina del futuro? O meglio, quale di queste operazioni merita uno sforzo della società? Proviamo a rispondere insieme.