Torreira e Odriozola, eccoli sei mesi dopo: è un mercato a scoppio ritardato

Adesso è il momento giusto: dopo un lungo inseguimento, forse la Fiorentina ha trovato terzino destro e regista all'altezza

Meglio tardi che mai, si potrebbe dire. La Fiorentina, sul finire della sessione estiva, ha aggiunto alla propria rosa due elementi di qualità: un perno centrale e un terzino abile nella fase di spinta, entrambi con esperienze in club importantissimi a livello europeo. Oggi è il giorno di Odriozola, che arriva in prestito secco, mentre su Torreira, che potrebbe esordire già domani, il riscatto è nelle mani della società gigliata. Finalmente. Perché l'uruguayano è in orbita viola fin da prima che Pradè lo accogliesse alla Sampdoria, mentre lo spagnolo era stato cercato anche sei mesi fa. Zidane, all'epoca tecnico dei Blancos, ammise che poteva succedere di tutto. Nuova stagione, nuovo progetto, nuovi orizzonti. È questo, probabilmente, il momento giusto per vestirsi di viola. A gennaio della scorsa stagione, effettivamente, la situazione era già compromessa da un inizio balbettante con Iachini e dal tentativo fallito di Prandelli di portare la difesa a 4. Ce l'ha fatta, con più calma, Italiano, che ha dato modo alla squadra mercato di convincere Torreira e Odriozola. Una volta ufficializzato il nuovo terzino viola, mancherà soltanto quel benedetto esterno che il tecnico va chiedendo ormai da un mese...