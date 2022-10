Terracciano ricorda a tutti perché ACF non ha preso Vicario. Ma rimane un errore

Questione di prospettiva

Il portierone campano, fresco di rinnovo fino al 2025, ha 33 anni; la carriera degli estremi difensori è molto più longeva di quella dei giocatori di movimento (ricordate nonno Ballotta? O più semplicemente Buffon, ancora in attività a 44 anni), ma quanti anni al top può ancora garantire Terracciano? Forse quelli presenti nel suo nuovo accordo, forse un po' di più, ma sta di fatto che presto o tardi alla Fiorentina servirà un nuovo portiere.Gollini è stato preso in prestito anche per questo: più giovane, esperienza in Europa, ma a quanto sembra non abbastanza da scalzare il collega in campionato. Curiosità: Gollini è l'unico portiere al quale lo stratosferico Napoli non ha segnato in stagione. Ma a parte questo, tre o quattro errori grossolani in Conference League e la sensazione che il riscatto non sia così scontato a fine corsa. Intanto a Empoli, sempre a Empoli, brilla di luce accecante del pararigori - beh, a dire la verità paratutto - Guglielmo Vicario, sul quale si erano accesi i riflettori del mercato tra Lazio e Fiorentina, ma che alla fine la società del presidente Corsi ha riscattato per 8 milioni di euro. Naturale che gli azzurri abbiano fatto di tutto per trattenerlo, ma siamo sicuri che sarebbe stato possibile aggiudicarselo a cifre non esorbitanti (che invece verranno messe sul piatto la prossima estate). E così facendo mettere così a posto la porta viola per un paio di stagioni, con ricca, ricchissima plusvalenza all'orizzonte nel giro di due o tre estati. Oltre naturalmente ad avere il miglior portiere in circolazione, particolare non secondario... Quindi sì, Terracciano ha fatto capire perché la Fiorentina si fida ciecamente di lui. Ma ciò non toglie che si tratta, date le circostanze, di una scelta poco lungimirante.