“Te lo (Do)dô io il terzino”: perché sulla carta è meglio di Odriozola

Il forse, però, è d'obbligo. Non serve ricordare il fallimento di Lirola , arrivato come l'uomo della Provvidenza nel 2019 e salutato come un Bruno Gaspar qualsiasi nel 2021. E poche erano le speranze di trattenere Odriozola , visti desiderio del giocatore di tornare in spagna e costo proibitivo dell'operazione acquisto, come poi è stato per Dodô. Così la Fiorentina ha di nuovo un padrone definitivo per la zolla destra della difesa, sperando che sia quello giusto.

Nemmeno sette mesi fa, il Bayern Monaco bussava alla porta di De Zerbi chiedendo Dodô. Risposta: no grazie, preferiamo tenerlo fino alla fine della stagione. Che poi sarebbe finita ben prima del previsto a causa del conflitto con la Russia. Fino a quel momento, per il brasiliano 4 assist in un campionato monco e tutte e sei le presenze nel girone di Champions League. Addirittura, nella stagione 20-21, due reti e sette assist nella prima divisione ucraina, numeri pazzeschi per un terzino. Odriozola nella scorsa stagione ha messo a referto 1 gol e 1 assist. Quindi, dicevamo, se il Bayern, che ha avuto Odriozola, si è mosso anche per Dodô, dovremmo esserci come potenziale. L'esperienza europea non manca a nessuno dei due. Tre anni in meno per il brasiliano, 24 contro 27, vuol dire altissime possibilità di rivendita ad una cifra molto maggiore rispetto allo spagnolo. Fattore, questo, che la Fiorentina ha dimostrato di tenere in grandissima considerazione (ricordate la motivazione dell'acquisto di Gonzalez invece di Oliveira addotta da Commisso?). Resta da valutare la tempistica di adattamento per Dodô, ma essere riusciti a chiudere il colpo prima della partenza per Moena vuol dire iniziare davvero col piede giusto. -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A