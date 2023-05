Italiano a scuola da Emery. Re di coppe si diventa, passando dal giovedì

Il tecnico viola stasera e al ritorno può dimostrare di essere un allenatore da grandi nottate. Se vediamo la sua squadra ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia lo scorso anno, e la finale in questa stagione. Inoltre in carriera c'è anche il successo ai Play-Off di serie C col Trapani, sempre scontri diretti. E se Italiano supererà l'esame svizzero si troverebbe in 2 finali. Il paragone che viene fuori è quello con Unai Emery, anche se dal punto di vista tattico differiscono, il basco è l'allenatore delle coppe per eccellenza in Europa. Capace di preparare come nessuno gli scontri diretti, e in campionato di fare il minimo indispensabile per arrivare nelle coppe. Oppure se vogliamo rimanere in Italia c'è l'esempio di Simone Inzaghi. Che nei mercoledì di Champions e nelle finali domestiche si esalta.