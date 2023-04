Sottil ci risiamo, cosa manca all’esterno viola per fare il salto di qualità

Riccardo Sottil è un giocatore che divide. Si va da chi lo ritiene un talento purissimo, a che lo giudica un normale esterno, ma niente di più. Una cosa è certa, all'ex Cagliari le qualità fisiche, e tecniche non mancano. Ma il figlio d'arte è alla terza stagione in prima squadra, più una al Cagliari, sempre in Serie A. E in 4 annate il massimo di gol è stato 4, lo scorso anno, fra tutte le competizioni. Troppo poco, per un esterno che gioca a piede invertito e con le sue caratteristiche. Ma forse sono proprio queste che dovremmo rivalutare.