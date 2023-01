Società tra alti e bassi, Dodò l’allegro e l’eterno Ranieri

Il pagellone di David Guetta con riferimento alla società viola e anche al mondo del calcio.

David Guetta

Società 7, per orgoglio. Vediamo come va a finire, ma se davvero non vendono Gonzalez e Amrabat a cifre obiettivamente fuori mercato, e quindi con lauti guadagni, vuol dire che c’è ancora la voglia di dimostrare qualcosa. Che non vuol dire riuscirci, ma almeno provarci, magari cercando di sbagliare parecchio meno

5 Società, per la perseveranza. Possibile che in un anno non sia stato trovato un attaccante tipo Milik, cioè uno che non sia una scommessa, che non debba fare corsi di recupero, che sia tecnicamente all’altezza della Fiorentina? Voto rivedibile di un punto in meno se il 31 gennaio saremo ancora a questo (triste) punto

4 Dodo, l’allegro. Anche lui come Gollini è spesso sorridente e fa bene perché la vita è breve e bisogna godersela, in molti modi, anche tingendosi i capelli di biondo pur non avendo più 15 anni. Ad essere meno ilari sono però i tifosi, che non capiscono ancora bene che giocatore sia arrivato e quando in TV passano spezzoni della vecchia Fiorentina in molti sospirano nostalgici vedendo le discese di Carnasciali

6,5 Totti, di simpatia. Lo volete lasciare un po’ in pace? Separazione, tradimenti fatti e ricevuti e ora il gioco d’azzardo: ma uno non è libero di sputtanarsi come meglio crede i milioni che ha onestamente guadagnato? Sarà per la simpatia che suscita, sarà per la tantissima beneficienza che fa da anni, sarà perché una delle mie figlie lo adora e lui è stato molto empatico con lei, ma sto dalla sua parte

7 Ranieri, un esempio. E’ tornato a Cagliari per un fatto di cuore e anche perché senza panchina non ci sa stare. L’allenatore viola più vincente degli ultimi quattro decenni è un signore di oltre 70 anni (portati benissimo) che senza atteggiarsi a Mourinho è ormai diventato un grande saggio del calcio ed è stato bello aver condiviso con lui un pezzo di strada