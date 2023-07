Siviglia, una squadra in vendita: Bono, Ocampos, ma non solo. Occasioni viola

Tra vecchie conoscenze e sogni

Si può partire dal portiere per capire come questo Siviglia regali giocatori interessanti. Dal terzino sinistro Acuña, argentino vero con il vizio del gol. Per arrivare ad Oliver Torres, scuola Atletico Madrid, con un'importante esperienza al Porto. Agilità e concretezza, per un giocatore di valore. C'è spazio anche per l'esperienza. Eccolo il trio: Rakitic, Fernando e Delaney. Il primo non ha bisogno di presentazioni. Per anni è stato il perno del centrocampo del Barcellona, adesso si è trasformato in un ottimo smista palloni. Alla Fiorentina regalerebbe una dose di esperienza europea importante. Mentre il brasiliano, ex Manchester City, così come il pupillo della Danimarca, sarebbero dei centrocampisti capace di coprire ogni ruolo, senza troppi problemi. I costi, per tutti e tre, sarebbero abbastanza contenuti data l'età avanzata. Abbiamo anche qualche vecchia conoscenza del calcio italiano. Il primo è stato un sogno della Fiorentina, ma non solo: "Il Papu" Gomez. Non al centro del progetto del Siviglia, potrebbe tornare in Italia. Alle spalle della punta viola farebbe faville. Forse non tutti se li ricorderanno, ma i prossimi due giocatori possono davvero fare ancora la differenza: Lucas Ocampos ed Erik Lamela. Esterni, trequartisti, seconde punte, come volete voi. Entrambi rendono perfettamente nel 4-2-3-1, così come nel 4-3-3. L'ex Roma ha ormai la giusta esperienza e un suo ritorno in Italia non sarebbe così impossibile. Mentre Ocampos, ex Milan e Genoa, cerca il definitivo salto di qualità. Ci sarebbe anche un certo Suso, altro ex rossonero. Esterno puro che rientra sul suo piede preferito per trovare il gol. L'età, però, frena qualsiasi possibile trattativa. Come per il portiere, lo farà anche per l'attaccante. Chiedete ad Amrabat e vi dirà tutto su En-Nesyri. In Siviglia è diventato il pupillo del popolo spagnolo. Classe 97', 8 gol in stagione, con ampi margini di miglioramento. Vedremo se gli uomini di mercato viola coglieranno dal calderone del Siviglia, dopotutto, 90 milioni di debiti non si ripianano da soli.