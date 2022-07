Sind. Bagno a Ripoli a VN: “Viola Park ok a Natale, aspettiamo Commisso”

"E' stata l'occasione per fare il punto sul Viola Park e sui progetti della Fiorentina sul territorio. In queste poche ore ho avuto modo di incontrare anche molti tifosi. I lavori del Viola Park? Non sono assolutamente a rischio, stanno proseguendo bene. Anzi se pensiamo che siamo vicini all'inaugurazione dopo neanche 3 anni, siamo di fronte ad un esempio di come in Italia si possa investire eccome. La speranza è che a Natale possa esserci l'inaugurazione, magari con alcune parti da completare successivamente. Sono sempre in contatto col direttore generale Barone e a breve chiamerò anche il presidente Commisso, noi lo aspettiamo in città e quando tornerà darà il plus ulteriore al bel clima che si è tornati a respirare intorno alla Fiorentina. Se lo merita per gli investimenti fatti sulle infrastrutture e sul mercato, la storia di Commisso ci dice che è un vincente e sono convinto saprà regalare tante soddisfazioni ai tifosi viola".