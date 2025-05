“Salta la panchina” e il Lecce: Palladino come Mihajlovic, ma su una cosa ha ragione

Come la dobbiamo vedere?

La Fiorentina 2024/25 è un fallimento? Probabilmente sì, se guardiamo agli obiettivi: due e mezzo falliti su tre. Le coppe sono i due interi, il campionato è il mezzo per due motivi: uno è il totale di punti cui abbiamo accennato prima, l'altro è quella piccola percentuale che vede ancora raggiungibile l'Europa. Il bilancio è sicuramente negativo, non ancora al 100% fallimentare. Potrebbe diventarlo, anzi probabilmente lo diventerà, ma preferiamo non sentenziare per poi essere costretti a fare frettolosamente dietrofront. Quel che possiamo affermare con certezza è che la Fiorentina è incompiuta. Lascia la netta sensazione di poter fare molto meglio, viene colpita da eventi catastrofici e imprevedibili, non riesce mai a mantenere la barra dritta per mille motivi, e quelli tecnico/decisionali non fanno eccezione. Vada come vada l'ultima giornata, questo crediamo di poterlo scrivere senza timore di essere smentiti dai fatti.