Occhio, Palladino: se non fai almeno 2 punti cade anche l’ultimo capo di difesa

Salvare il salvabile, battere Italiano su due tavoli

Il tema, dopo l'attivazione dell'opzione di rinnovo fino al 2027 di Palladino, è uno e uno soltanto: la scelta di Commisso è forte e definitiva, ma non per questo non deve essere messa alla prova dei fatti. Di fatto, l'obiettivo sempre dettato dalla presidenza fin dal 2019 è migliorare ogni anno rispetto a quello precedente. Ora, in Coppa Italia registriamo un'uscita agli ottavi di finale - in un contesto particolare come a tre giorni dal malore di Bove, va ricordato - rispetto a una semifinale; in Conference League una semifinale rispetto a una finale; in campionato un punto in meno, ma con ancora due partite da disputare. Due obiettivi sono stati "falliti", il terzo avrebbe dovuto - dovuto, non potuto: Pradè era stato chiarissimo con quel "siamo costretti a fare 9 punti in 3 partite" dopo il Betis - essere centrato oggi.