La “magia” di Palladino contagia generi e generazioni: sono tutti lassù in cima!

La Fiorentina ha sempre avuto settori giovanile e femminile floridi, quindi non è così fuori dal mondo vedere certi numeri e certe graduatorie; semmai, ultimamente prima la Juventus e poi la Roma hanno dominato la scena del pallone "in rosa" - perdonate la banalità dell'accostamento del colore - e i giovani hanno fatto incetta più di coppe che di campionati. Le premesse per un'annata memorabile ci sono tutte, sia per i ragazzi, sia per le signore, sia per i signori, che Palladino assicura avere una maturità tale che potrebbe smettere di allenarli. Verrebbe quasi da chiedersi dove stia la fregatura. Ma per stasera no, stasera ci godiamo solo le vittorie di tutto il mondo viola, come concepito dalla famiglia Commisso.